على جمعة: العلماء اختلفوا حول نزول القرآن فى ليلة القدر أم النصف من شعبان

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة علماء المسلمين بالأزهر الشريف، إن العلماء اختلفوا في تفسير الآية «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ» هل الليلة المذكورة، ليلة القدر أم ليلة النصف من شعبان؟

وأوضح جمعة خلال برنامج «القرآن العظيم» ، اليوم الاثنين، أن بعض العلماء ذهبوا إلى أنها ليلة النصف من شعبان.

وأضاف أن العلماء احتجوا بأنها ليلة النصف من شعبان لما ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب في دعاءه «يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب» في هذه الليلة ويدعوا الله سبحانه وتعالى بأن يمحوه من قائمة المغضوب عليهم إلى قائمة المرضي عليهم، مردفا: وهل هي ليلة القدر؟ قد يكون.