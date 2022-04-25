اليوم السابع
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الإثنين، 25 أبريل 2022 06:59 م
أكرم القصاص
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طلاب الوادى الجديد يحتفلون بذكرى تحرير سيناء برسم لوحات فنية للانتصار.. صور

الإثنين، 25 أبريل 2022 05:58 م
طلاب الوادى الجديد يحتفلون بذكرى تحرير سيناء برسم لوحات فنية للانتصار.. صور جانب من اللوحات
الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

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شارك عدد من الطلاب الموهوبين بمدارس محافظة الوادى الجديد فى ذكرى تحرير سيناء بعدد من الرسومات الفنية المعبرة عن ملحمة الانتصارات التى حققها الجيش المصرى من أجل الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.

ومن جانبه أعرب الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن خالص التقدير والامتنان لمشاركة طلاب المحافظة بالإدارات التعليمية المختلفة وإحياء ذكرى عيد تحرير سيناء.

وأثنى وكيل التعليم بالمحافظة على إصرار وعزيمة الطلاب فى الإبداع والحرص الشديد على المشاركة والتفاعل مع جميع الأحداث والمناسبات والتواصل الدائم مع معلميهم لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.

ووجه لهم خالص الشكر والتقدير على هذا الجهد المتميز، مثمنا مجهودات مدير عام الخدمات التربوية، توجيه عام التربية الفنية بالمديرية لما يقدمونه من دعم كامل لأبنائنا الطلاب ومتابعة انشطتهم والعمل على صقلها وتنميتها وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

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