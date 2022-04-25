ضبط 100 طن مخلل بدون ترخيص و100 طن أسمدة وغلق 7 منشآت بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة و الطب البيطرى ومراقبة الأغذية وتموين وادى النطرون بحملات مكبرة أسفرت عن الآتى :-

قطاع التموين والطب البيطري

ـ ضبط مصنع مخللات يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 100 طن مخلل .

- ضبط مخبزين سياحيين يداران بدون ترخيص

- تحرير 4 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية وضبط كمية من اللحوم

- تحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار

* قطاع مراقبة الأغذية

- ضبط 75 طن مخلل بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمى

- كما تم تحرير 31 محضر جنح صحية

- غلق 7 منشآت تدار بدون ترخيص.

سحب 19 عينة أغذية مختلفة وإرسالها الى المعمل لتحليل صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 5 كجم مركزات طعام .

* بقطاع حماية المستهلك تم المرور على 26 محل حلويات وملابس وتم الآتى :-

- تحرير 11 محضر عدم الإعلان عن الأسعار

وسياسة الاستبدال والاسترجاع لمحلات ملابس

- التحفظ على 160 كجم ( كعك العيد - جاتوه - وحلويات للاشتباه فى صلاحيتها.

- تم سحب 3 عينات لتحليلها بمعرفة مراقبة الأغذية للتأكد من صلاحيتها، كما تم تحرير 6 محاضر جنح صحية.

كما أكد محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجارى لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمةحيال المخالفين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدى الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق أسفرت عن :

بالمرور على مركز وادى النطرون تم ضبط :- سياره محملة بـ 43 شيكاره سماد نترات مدعم خاص بوزارة الزراعة و محظور تداوله بالأسواق قبل بيعه فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبحملة مماثلة بمركزى ( كوم حماده - بدر) تم ضبط :-

- 100 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر.

- 900 عبوة مبيدات زراعية و 125 كجم أسمدة معبأة فى شكاير منتهية الصلاحية.

- مخبزان لإنتاج خبز ناقص الوزن

- مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

- محضران لعدم الإعلان عن مواعيد العمل

- أحد الأشخاص قام بتجميع 110 شكائر سماد زراعى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع

- مصنعين اسماك مدخنة يدارا بدون سجل صناعى وتم التحفظ على 300 كجم من الأسماك المدخنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



















