اليوم السابع
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شكوى من طفح الصرف الصحى منطقة قشوع العارجى بالإسكندرية.. والشركة تستجيب

الإثنين، 25 أبريل 2022 05:18 م
شكوى من طفح الصرف الصحى منطقة قشوع العارجى بالإسكندرية.. والشركة تستجيب الصرف الصحى
كتبت: شيماء حمدى- الإسكندرية جاكلين منير

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أرسل القارئ أيمن نبيه راشد ، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب طفح  الصرف الصحي وتراكم المياه في منطقة قشوع العارجي حي عامرية أول بمحافظة الإسكندرية، فأصبح الشارع بيئة لنشر الأمراض والرائحة الكريهة وانتشار الحشرات.

وأكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه جارى الاستجابة للشكوى ورفع المياه المتراكمة.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".


صحافة المواطن

صحافة مواطن

اليوم السابع

المياه

الصرف الصحى

الإسكندرية

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