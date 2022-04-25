سفير اليمن فى ذكرى تحرير سيناء: أعظم ملحمة بطولية استثنائية نفخر بها

إيمان حنا

هنأ الدكتور محمد مارم، سفير اليمن فى القاهرة عميد السلك الدبلوماسى العربى، مصر قيادة وشعبا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، قائلاً إن عملية تحرير سيناء تُعتبر أعظم ملحمة بطولية استثنائية لا يقاس عليها ويفخر بها ويعتز كل مواطن عربى من المحيط إلى الخليج كما أنها علامة مضيئة فى فكر وتاريخ القوات المسلحة المصرية ومسيرة انتصاراته النضالية العظيمة التى سجلها بأحرف من نور عبر مختلف العصور والعهود دفاعا عن الأرض والعرض وعن المصالح الاستراتيجية العليا للأمة العربية والأمن القومى العربى. وفق الموقع الرسمى لسفارة اليمن بالقاهرة.

وأضاف سفير اليمن لدى القاهرة، أن التاريخ يسجل لجيش مصر العروبة شرف الدفاع عن مقدساتها وحرية وسلامة أراضيها انطلاقا من روح أكتوبر المجيدة ورجالها العُظَام المغاويرالذين كان لهم بعدالله فضل تحقيق هذا النصر العظيم ورفع راية مصر عالية على ارض سيناء تخفق بالعزة والكرامة الوطنية.

ومن جهة ثانية، أشاد السفير مارم بمتانة العلاقات الثنائية اليمنية المصرية وتميزها وبمواقف وتضامن الشعب المصرى العظيم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بجانب الشعب اليمنى وقيادته الشرعية ممثلة فى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمى رئيس مجلس القيادة الرئاسى.

وعبر السفير اليمنى عن التقدير وعميق العرفان لما يحظى به المواطنون اليمنيون فى مصر من عناية كريمة على المستوى الرسمى والشعبى خاصة فى هذه المرحلة التى تمر بها بلادنا سائلا المولى سبحانه ان يحفظ اليمن ومصر من كل سوء ومكروه ومتمنيا للروابط الأخوية مع مصر المزيد من التقدم والازدهار.