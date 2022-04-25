وقال مانتوروف على هامش منتدى "إينوبروم" في طشقند عاصمة أوزبكستان اليوم الاثنين:" إن روسيا معنية بزيادة التسويات بالعملات الوطنية مع دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجمهورية جنوب إفريقيا) ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وأضاف: "لقد تراوح نمو التجارة بين روسيا والدول الأعضاء في المنظمات المذكورة أعلاه خلال العام الماضي بين 34٪ و38٪، حيث توفر هذه المنظمات مجتمعة نصف الاقتصاد العالمي".

وأشار الوزير الروسي إلى أن التضخم المفرط وارتفاع أسعار السلع الأساسية في أوروبا والولايات المتحدة وتأثيرهما على الصناعة والاقتصاد يزيدان من اهتمام روسيا بالتحول إلى العملات الوطنية في التجارة الخارجية، مشددا على أن بلاده ترى آفاقا للتعاون مع أوزبكستان في مجال الأدوية وصناعة السيارات وبناء الماكينات الزراعية والغذائية والأسمدة.