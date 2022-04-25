وقال رئيس الوزراء الكندى فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع ماكرون على القضايا الأكثر أهمية للناس في كندا وفرنسا؛ من الدفاع عن الديموقراطية إلى مكافحة تغير المناخ إلى خلق وظائف جيدة ونمو اقتصادي للطبقة الوسطى.

وفاز إيمانويل ماكرون، بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وهزم منافسته مارين لوبان، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي يحظى بولاية ثانية منذ 20 عاما.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا في فرنسا، الأحد، للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لاستقبال حوالى 48.7 مليون ناخب المؤهلين للاختيار بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وقبل انطلاق جولة الحسم فى الانتخابات الفرنسية 2022 ، جرت مناظرة ساخنة الأربعاء الماضى، أكد ماكرون رغبته في الحوار مع روسيا لوقف الحرب الدائرة في أوكرانيا ، مشدداً في الوقت نفسه علي ضرورة مواصلة فرض العقوبات علي موسكو ، متهماً منافسته مارين لوبان بالتحصل علي دعم مادي من النظام الروسي، الأمر الذى ردت عليه زعيمة اليمين بالتأكيد علي دعمها لفكرة أن تكون أوكرانيا "حرة ومستقلة" عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وليس روسيا فقط.