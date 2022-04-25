رئيسة المجلس القومى للمرأة تهنئ المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء

ريهام عبد الله

هنأت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، المصريين بعيد تحرير سيناء، حيث نشرت صورة لجندى يرفع علم مصر، عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، وكتبت فى تعليقها عليها، "يا دنيا سمعاني سمعاني أبويا وصانى، ما أخلي جنس دخيل يخش أوطانى، كل سنة وأنتم طيبين ومصر بخير دائما يارب".



عيد تحرير سيناء

ومن جهة أخرى هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، على رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وذكرت الكنيسة فى بيان لها "إننا إذ نحتفل اليوم بالذكرى الأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية، بعد مشوار طويل رُسِمَت معالمه بدماء الشهداء والجهود الدبلوماسية والسعى للسلام الذي امتازت به مصر طوال تاريخها، نرى استكمال هذا المشوار الآن بالتنمية الشاملة التي تشهدها هذه الأرض المقدسة بعدما استطاعت القوات المسلحة والشرطة المصرية تطهيرها من الإرهاب أيضًا بدماء وتضحيات كبيرة وثمينة".

واختتمت بيانها "نصلي إلى الله ليحفظ وطننا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بالأمن والاستقرار".