اليوم السابع
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ذكرى تحرير سيناء.. حكاية الشهيد "سلام عرادة" واجه قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة

الإثنين، 25 أبريل 2022 11:49 ص
ذكرى تحرير سيناء.. حكاية الشهيد "سلام عرادة" واجه قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة الشهيد البطل سلام عرادة أحد أبناء شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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الشهيد البطل "سلام عرادة"، أحد أبناء شمال سيناء من قبيلة السواركة من سكان قرية الخروبة شرق مدينة العريش، استشهد وهو يقوم بمهمة تفجير محطة وقود معدات الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل أكثر عن دور هذا البطل، رواها لـ" اليوم السابع "، الدكتور سليمان عرادة أحد المقربين منه من ابناء عائلته، والذى عاصر جانب منها كما يقول.

وأشار إلى أن البطل سلام عرادة ، كان إنسانا بسيطا، لكنه يحمل من الوطنية الكثير، لم يستكمل تعليمه وحصل على الشهادة الإعدادية وعمل عامل خدمات معاونة بمدرسة ابتدائية تقع فى قرية الخروبة التى ولد بها البطل وعاش .

وأشار إلى أنه نذر روحه فداء للوطن، وكان يخبرهم أن عمره فى الدنيا قصير ويريد أن يبذله فى سبيل زوال الاحتلال، ويفضل العمل فى صمت وعلى عقيدة أن هذا واجب عليه .

وأوضح أنه كان يحيط عمله بجانب من السرية الشديدة هو ومن يرافقه ومن يوجهه، ومن بين المهمات والأدوار التى أداها، نسف شريط سكة حديد العريش لقطع الإمدادات التى تصل عبره للعدو، وتدمير أهداف فى قرية ياميت التى أنشأها العدو لتوطين يهود على أرض سيناء فى منطقة رفح، ونسف ممرات على ساحل مدينة العريش.

وقال إنه استشهد بنيران العدو أثناء محاولته زرع عبوات ناسفة لتدمير محطة وقود إسرائيلية قرب مستشفى العريش العام، لافتا إلى أن البطل حصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى، وكان له ابن وحيد توفي أيضا بعد استشهاد أبيه.


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