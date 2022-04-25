دراما وقانون.. ما عقوبة فاتن أمل حربى حال إدانتها بـ"ازدراء الأديان"

كتب أحمد الجعفرى

شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل فاتن أمل حربى تطورات سريعة، من بينها محاولة الشيخ "عبد العظيم" مع "سيف" شريف سلامة، من أجل رفع قضية ازدراء أديان على طليقته "فاتن".

وترصد "اليوم السابع" فى حلقة اليوم من سلسلة حلقات "دراما وقانون" عقوبة إزدراء الأديان.

نصت المادة 98 فقرة "و" على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة كل من: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.