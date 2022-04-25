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أكرم القصاص
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خارجية روسيا: موسكو اتخذت إجراءات بالوقت المناسب للحد من مخاطر العقوبات الغربية

الإثنين، 25 أبريل 2022 08:23 ص
خارجية روسيا: موسكو اتخذت إجراءات بالوقت المناسب للحد من مخاطر العقوبات الغربية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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أعلن مدير القسم الرابع لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، دينيس جونشار، أن بلاده اتخذت إجراءات في الوقت المناسب للحد من مخاطر العقوبات الغربية في مجال الاقتصاد.

وقال جونشار لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الإثنين، ردا على سؤال حول كيفية تأثير أزمة العلاقات الروسية مع الغرب على تعاون موسكو مع أذربيجان وأرمينيا: "لقد اتخذنا تدابير مسبقا للحد من المخاطر المرتبطة بالإجراءات غير النزيهة من جانب الغرب في الاقتصاد العالمي"، على حد تعبيره.

وأضاف:" وفقا لتقديرات الخبراء، فإن حوالي 30% من إجمالي تجارة روسيا مع أذربيجان تجري بالروبل"، مشيرا إلى أن بنية العلاقات الاقتصادية الروسية ككل ليست عرضة للعوامل السلبية الخارجية وتتكيف بسرعة مع المواقف غير الاعتيادية.


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