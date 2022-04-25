حياة كريمة.. محافظ قنا يفتتح إحلال وتجديد محطة مياه جزيرة مطيرة المدمجة بقوص

قنا - صابر سعيد

أطلق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إشارة التشغيل التجريبى لأعمال الإحلال والتجديد الكلى لمحطة مياه شرب قرية جزيرة مطيرة المدمجة التابعة لمركز قوص، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، و شاذلى البرنس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا، أن الطاقة الإنتاجية للمحطة بلغت 80 لترا لكل ثانية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 9 ملايين جنيه، وتقع على مساحة 1400 متر مربع لخدمة 50 ألف نسمة من أهالى قرى جزيرة مطيرة وتوابعها، وذلك ضمن خطة المحافظة نحو إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه من قِبل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وكذلك تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة بالصعيد.

كما شدد محافظ قنا، على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز المحافظة وتنمية مهارات عمل وأداء الأطقم الفنية على إجراء الإسعافات الأولية فى حالة الطوارئ وكيفية استخدام مهمات السلامة، والتعامل الآمن مع غاز الكلور، و تطبيق خطط الطوارئ والإخلاء وفقا للمعايير القياسية.

وأضاف «الداودي»، إن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة فى مشروعات مياة الشرب والصرف الصحى خلال العامين الماضيين من خلال تنفيذ أكثر من 21 مشروع فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى تم تمويلها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والخطة الإستثمارية السنوية للمحافظة، مما ساهم فى رفع نسبة تغطية مياه الشرب بمختلف مدن وقرى المحافظة إلى 99 %، لافتا إلى أنه من المقرر أن ترتفع نسبة التغطية إلى 100 بحلول عام 2023 .

وأوضح المهندس رجب عرفة، أن الشركة أخذت على عاتقها تنفيذ توجيهات وزارة الاسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة، ووضع مشروعات مبادرة حياة كريمة كأولوية قصوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



محافظ قنا يفتتح احلال وتجديد محطة مياه جزيرة مطيرة



محطة مياة جزيرة مطيرة بعد تجديدها