تحصن 524 ألفا و871 رأس ماشية بالشرقية من الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، على تحصين 524 ألفا و871 رأس ماشية مابين تحصين 264 ألفا و391 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية وتحصين 260 ألفا و480 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادى المتصدع وترقيم وتسجيل 12304 رأس ماشية، ذلك في إطارالحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في 15 مارس 2022 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع بالإضافة إلي عقد 410 ندوات وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك وتيسيراً على المواطنين.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظر لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكزالمحافظة للوقاية من مرضي التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.