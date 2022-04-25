اليوم السابع
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الإثنين، 25 أبريل 2022 12:49 م
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تحرير 5662 مخالفة لمواطنين لعدم ارتدائهم كمامات

الإثنين، 25 أبريل 2022 12:00 م
تحرير 5662 مخالفة لمواطنين لعدم ارتدائهم كمامات حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في تحرير 5662 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 5641 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 21 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 474 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 113 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 613 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 


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