تحرير 303 محاضر تموينية وضبط 21 طن مواد غذائية مجهولة المصدر فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

واصلت مديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والصحة بالمنوفية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الأمنية والمعنية حملاتها التفتيشية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال العامة لبيع اللحوم والأسماك بمناسبة أعياد شم النسيم لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 303 محاضر تموينية بنطاق المحافظة، وذلك خلال يومين من الحملات التموينية تنوع ما بين 112 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة ، وتحرير 191 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى.

وأضاف "الجمال"، أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضرين بأرقام 6315 ،6331 لسنة 2022 جنح مركز شبين الكوم ضد صاحب مخزن سلع غذائية بناحية قرية الماي لحيازته 5 أطنان أرز ، 1 طن و632 كجم زيت طعام مجهولة المصدر وحجبها عن التداول بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى، وآخر ضد صاحب مخزن منظفات صناعية بناحية ميت خاقان لحيازته وعرضه للبيع منظفات صناعية مجهولة المصدر ، وضبط 250 كجم صودا كاوية ، 10كجم سماد زراعي ، 600 كجم معطر مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضرين بأرقام 7435، 7433 لسنة 2022 جنح مركز الباجور ضد أصاحب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة ومخزن مواد غذائية بناحية بندر الباجور لحيازتهم وعرضهم للبيع لحوم مجمدة وسلع غذائية مجهولة المصدر وضبط و 1طن لحوم و 10 أطنان مكرونة مجهولة المصدر ، فيما تم تحرير محضر رقم 4772 جنح مركز منوف ضد صاحب مخزن أعلاف بناحية منشأة البكري لعرضة للبيع أعلاف مجهولة المصدر وضبط 4 أطنان ذرة صفراء مجهولة المصدر ، وكذا تحرير محضر رقم 7686 جنح مركز السادات ضد صاحب مستودع مواد بناء بناحية كفر داود لحيازته 40 طن أسمنت بدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف بيعها بأزيد من السعر .

وفى سياق متصل، أشار الدكتور إبراهيم ابو الغار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه تم شن حملات تفتيشية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بمركزي شبين الكوم وتلا ، أسفرت عن ضبط 3 طن لحوم وأسماك مجمدة مجهولة المصدر بتلا ، كما تم ضبط 250كجم أسماك وسردين مملحة غير صالحة للإستهلاك الأدمي بناحية شبين الكوم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة ، كما تم ضبط 57 طن مخللات بمصنع مخللات بناحية ببخاتى بشبين الكوم للتغير في الخواص الطبيعية وتم تحرير 4 محاضر بالواقعة ، جاء ذلك خلال الحملة التى شنتها الوحدة المحلية بشبين الكوم بالتنسيق مع الصحة .