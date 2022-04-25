اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أبريل 2022 02:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: الغرب لن ينجح في تقسيم المجتمع وتدمير الدولة الروسية

الإثنين، 25 أبريل 2022 02:10 م
بوتين: الغرب لن ينجح في تقسيم المجتمع وتدمير الدولة الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب لن ينجح في تقسيم المجتمع وتدمير الدولة الروسية. 


وقال بوتين، خلال اجتماع لهيئة النيابة العامة الروسية، اليوم الاثنين:"إن خطة الدول الغربية تتضمن تقسيم المجتمع الروسي وتدمير البلاد من الداخل، ولكن لن يتمكنوا من ذلك".


وأضاف بوتين :" أن روسيا تواجه ضغوط العقوبات غير المسبوقة"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي لديه فرصة للعمل بثبات ودون إخفاقات في الظروف الحالية. 


وتابع:" تقوم الحكومة حاليا بتنفيذ تدابير واسعة النطاق لدعم المواطنين الروس ويجب علينا ضمان عمل آليات الدعم الاجتماعي، بما في ذلك تحويل المعاشات التقاعدية في الوقت المناسب ودفع التعويضات للأسر الصغيرة والأسر الكبيرة على حد سواء، والتوسع في برامج تعزيز العمالة"، لافتا إلى أن المجتمع يُظهر نضجا وتضامنا ويدعم قواتنا المسلحة ويدعم جهودنا الرامية إلى ضمان أمن روسيا القومي بدون قيد أو شرط، ويدعم المواطنين الذين يعيشون في "دونباس".


روسيا

فلاديمير بوتين

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب رئيس وزراء أوكرانيا: لم يتم الاتفاق على ممرات آمنة فى ماريوبول اليوم

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:53 م

البيت الأبيض: بايدن يرشح سفيرة أمريكا بسلوفاكيا للعمل فى أوكرانيا

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:31 م

استهداف 5 محطات بهيئة السكك الحديد الأوكرانية.. سفير روسيا بأمريكا: سلمنا واشنطن مذكرة تطالبها بوقف تسليم الأسلحة لكييف.. وموسكو: لا تحضيرات للقاء جديد مع أوكرانيا على مستوى وزيرى الخارجية أو الوفدين التفاوضيين

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:30 م

فاينانشيال تايمز: واشنطن تعيد التواجد الدبلوماسى فى أوكرانيا بزيارة سرية لكييف

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:07 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة