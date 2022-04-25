بمناسبة العيد.. السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل القطارات الإضافية بخط الصعيد

كتب رضا حبيشى

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الاثنين تشغيل القطارات الإضافية المقرر تشغيلها بخط الصعيد تيسيرا على جمهور الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث سيستمر تشغيلها حتى 15 مايو المقبل.

والقطارات الإضافية بياناتها كالآتي :



أولا: القطارات الدرجة الثالثة المكيفة

تشغيل قطارات إضافية جديدة خلال الفترة من اليوم حتى 11 مايو 2022 بعدد (4) قطارات درجة ثالثة مكيفة يوميا بالإضافة إلى قطارين درجة ثالثة أخرين يقومان برحلتين خلال هذه الفترة وهي كالتالى:

ـ قطار 1938 القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 22:40 ويعمل يوميا حتى الفترة 10 مايو 2022.

ـ قطار 1939 أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 18:45 ويعمل يوميا خلال الفترة من 26/4/2022 إلى 11/5/2022.

ـ قطار 1942 القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 55:16 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022.

ـ قطار 1943 أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 00:20 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022 .

ـ قطار 1940 الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية 17:20 يعمل يومى28 و30/5/2022 فقط على ان يقوم من القاهرة يوم 30/5/2022 .

ـ قطار 1941 أسوان / الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان 23:55 يعمل يومى 29/4/2022 و5/5/2022 فقط على ان ينتهى يوم 29/4 بمحطة القاهرة.

ثانيا: قطارات ذات تهويه ديناميكية:

تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 11/5/2022 بعدد (4) قطار تهوية ديناميكية يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالي:

ـ قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 15:15 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022.

ـ قطار 2203 تهويه ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 15:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022.

ـ قطار 2204 تهويه ديناميكية القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة 24:40 يعمل يوميا خلال الفترة من ليلة 28 /4/2022 إلى ليلة11 /5/2022.

ـ قطار 2205 تهويه ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان 10:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022.

رابعاً: قواعد حجز التذاكر خلال تلك الفترة:

ـ يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية الموضحة بعالية قبل السفر بــ 24 ساعة.

ـ يتم الحجز علي قطارات 88 و 2008 و 934 من محطات الإسكندرية وسيدي جابر وطنطا بالإضافة لمحطتي القاهرة والجيزة .

ـ صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

ـ وقف حجز المجموعات خلال فترة تشعيل العيد.