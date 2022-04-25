بث مباشر.. طوابير في صلاة التراويح ليلة 25 رمضان بالأقصر

قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر، رصد خلاله صلاة التراويح فى ليلة 25 من شهر رمضان المبارك، وهى إحدى الليالى الوترية وسط إقبال كبير من الأهالى لأداء صلاة التراويح حتى وصلت الطوابير إلى الشارع.

وفى نفس السياق أكد القطاع الدينى فى وزارة الأوقاف أن الوزارة حريصة كل الحرص على إقامة صلاة التراويح بكل أريحية وهدوء للمصلين فى ظل الأجواء الإيمانية للشهر الكريم، وأنها لم ولن تتخذ أى إجراء بشأن قطع الصلاة على أحد ولم يصدر عن أى من قياداتها على أى مستوى أى توجيه بذلك، وفى حالة حدوث أى تجاوز يكون دور المفتش مجرد رصد التجاوز دون أى تدخل أو إجراء منه تجاه المسجد، وتقوم المديرية المختصة بدراسة الأمر ومعالجته بمعرفتها.

وأوضحت الوزارة أن ما حدث فى مسجد المراغى بحلوان هو ملاحظة مدير المديرية قيام شخص غير مصرح له بالإمامة من المديرية، فاستدعى مدير الإدارة للوقوف على الأمر ومعرفة سبب غياب إمام المسجد فى هذا اليوم، ولاحظ أحد الناس ممن لا علاقة لهم بالأوقاف ذلك، فقام بتوجيه حديثه للإمام الذى كان يصلى بسرعة إنهاء صلاته خوفًا من أن يتعرض المسجد للغلق، فقام الدكتور / خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة بالتدخل مباشرةً مؤكدًا أن أحدًا لم يأمر على الإطلاق لا بإنهاء الصلاة ولا بقطعها، وأن المسجد مفتوح وسيظل مفتوحًا بإذن الله تعالى، وتقدم للقبلة بنفسه وأتم صلاة التراويح إمامًا بالناس، وقد تم إحالة إمام المسجد المتغيب فى هذا اليوم للتحقيق، كما تم إحالة مدير الإدارة للتحقيق فى سبب سماحه لشخص غير مصرح له من الأوقاف بإمامة الناس.

وتؤكد الوزارة على تعليماتها لجميع المفتشين بأن دورهم فقط هو رصد أى مخالفة دون الاحتكاك بالناس أو حتى العاملين بالمسجد فى أوقات أداء الشعائر، وإنما يرفعون تقاريرهم بأى تجاوز لمدير الإدارة التابعين لها لإعمال شئونه فى معالجة أى مخالفة بالطرق الدعوية والقانونية معًا.