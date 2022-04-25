النيابة تطلب التحريات حول انفجار أسطوانة غاز داخل مسكن حارس عقار بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية، حول انفجار أسطوانة غاز داخل مسكن حارس عقار في بولاق الدكرور بالجيزة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انفجار أسطوانة غاز في بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات، تبين أن انفجار أسطوانة الغاز أدى إلى إصابة حارس عقار، و4 من أفراد أسرته، وحدوث أضرار بمسكنه. وأجرى رجال المباحث معاينة لمسكن حارس العقار الذي شهد الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.