اليوم السابع
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الإثنين، 25 أبريل 2022 07:15 م
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المستشار الألماني يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد

الإثنين، 25 أبريل 2022 07:00 م
المستشار الألماني يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد المستشار الألماني أولاف شولتس
أ ش أ

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هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس، هاتفيا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا.


وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفان هيبيستريت- في بيان، اليوم الإثنين: إن المستشار الاتحادي والرئيس الفرنسي أكدا عزمهما مواصلة العلاقة الوثيقة والثقة بين ألمانيا وفرنسا، على الأقل في ضوء التحديات الحالية مثل الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأكد المستشارالألماني أن قرار الناخبين الفرنسيين يدل أيضًا على التزام واضح تجاه أوروبا وعملية الوحدة الأوروبية.


واتفق الزعيمان على الاجتماع شخصيًا في أقرب وقت ممكن؛ من أجل مواصلة تنسيق قضايا السياسة الثنائية والدولية والأوروبية.


يذكر أن وزارة الداخلية الفرنسية نشرت، فجر اليوم، النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت، أمس الأحد، وفاز فيها الرئيس إيمانويل ماكرون بولاية ثانية.. مشيرة إلى أن ماكرون حصل على 58.55% من الأصوات، فيما حصلت منافسته زعيمة اليمين مارين لوبان على 41.45% من أصوات الناخبين.


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