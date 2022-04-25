اليوم السابع
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الطماطم بـ10جنيهات والبطاطس بـ5 والفلفل بـ8.. شوف خير بلدنا بالشرقية (فيديو)

الإثنين، 25 أبريل 2022 04:04 م
الطماطم بـ10جنيهات والبطاطس بـ5 والفلفل بـ8.. شوف خير بلدنا بالشرقية (فيديو) منفذ الخضروات
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا بعنوان "لف معانا فى السوق شوف أرخص أسعار.. طماطم بـ(10) جنيهات. والبطاطس بـ(5) والفلفل بـ(8) شوف خير بلدنا وجمالها"، وذلك من منفذ الخضروات.

أقامت محافظة الشرقية ، منفذ لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار الجملة لمحاربة الغلاء، ذلك أسفل كوبري شرويدة من أمام موقف منيا القمح، الذي يعمل على مدار اليوم و يتوفر فيه كل أنواع الخضروات والفاكهة.

وأجرى اليوم السابع جولة داخل منفذ، اصطحبنا فيها معلم ياسر القائم علي توريد للمعرض، الذي أوضح أنه يقوم بشراء الخضار من مزارعين مباشر، لعرضها بالمعرض، الأمر الذي يوفر الكثير في فرق السعر، ذلك بالتنسيق مع التجار والجهاز التنفيذي للمحافظة، الذي يوفر كل الإمكانيات لتسهيل علينا توفر مستلزمات الخضروات للمواطنين.

وأكد أن سعر الطماطم جاءت بـ 10 جنيهات، و البطاطس بـ5، الخيار كذلك و الفلفل بـ8 و البامية وصل سعرها بـ45 وورق العنب بـ15 ، بالإضافة الي توافر الفاكهة بأنواعها منها التفاح الأحمر والاخضر بـ 25 و البرتقال بـ5 و الموز بـ 10 و غيرها من الأسعار .


 


الشرقية

منفذ بيع الخضروات بالزقازيق

محاربة الغلاء

الزقازيق

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