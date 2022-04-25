اليوم السابع
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الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس والشعب المصري بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:38 م
الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس والشعب المصري بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر
كتب: محمد الأحمدى

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بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وقال زكى فى برقية التهنئة: "باسمي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أبعث لفخامتكم والشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء الغالية، الأرض العزيزة على المصريين، والتي ارتوت بدماء أبطالنا البواسل من شهداء القوات المسلحة، للحفاظ على ترابها، وتحرير أرض المصريين كاملة".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.


الطائفه الانجيليه

تحرير سيناء

اندريه زكى

ذكرى تحرير سيناء

الإنتاج الحربى

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