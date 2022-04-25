اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أبريل 2022 12:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الصين تشهد زيادة فى براءات الاختراع وتحسينات فى حقوق الملكية الفكرية

الإثنين، 25 أبريل 2022 11:06 ص
الصين تشهد زيادة فى براءات الاختراع وتحسينات فى حقوق الملكية الفكرية الصين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن رئيس الهيئة الوطنية الصينية للملكية الفكرية شن تشانغ يوي أن الصين وافقت على أكثر من 2.53 مليون براءة اختراع على مدى السنوات الخمس الماضية، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 13.4%.
 
وأضاف شن تشانغ يوي - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين - ، أنه تم تسجيل أكثر من 27.7 مليون علامة تجارية في نفس الفترة، بمتوسط زيادة سنوية قدرها 29 %، مشيرا إلى أنه في 2021، وافقت الدولة على 696 ألف براءة اختراع حيث بلغ متوسط ملكية براءات الاختراع عالية القيمة 7.5 لكل 10 آلاف شخص، أي ما يقرب من ضعف ما كانت عليه في نهاية عام 2017.
 
وأشار إلى أن الصين شهدت أيضا تحسينات كبيرة في كفاءة استخدام حقوق الملكية الفكرية،مضيفا أن الصين التزمت بتعزيز التنمية المنظمة للتعاون الدولي والمنافسة في مجال حقوق الملكية الفكرية. 
 
يذكر أن عام 2021، قدمت الشركات الصينية 8596 طلب براءة اختراع في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق، بزيادة سنوية قدرها 29.4 في المائة، بينما تقدمت تلك الدول بدورها بطلبات للحصول على 25 ألف براءة اختراع في الصين.

براءات الاختراع

حقوق الملكية الفكرية

الصين

العلامة التجارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة