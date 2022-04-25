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السلطات السعودية تغرم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال لكل شركة

الإثنين، 25 أبريل 2022 04:17 ص
السلطات السعودية تغرم 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال لكل شركة الحج والعمرة
كتب : أحمد علوى

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حررت وزارة الحج والعمرة السعودية غرامات بحق 10 شركات عمرة بقيمة 50 ألف ريال لكل شركة.

ووفقا لروسيا اليوم، فقد عاقبت الوزارة تلك الشركات لتقصيرها وإخلالها بالواجبات والالتزامات النظامية المقدمة للمعتمرين، وتمثلت أبرزها بالمخالفات المتعلقة بخدمات السكن والنقل.

وأكدت الوزارة أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأنها ماضية في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمة، وذلك من خلال الاستمرار في أعمال الجولات الرقابية على جميع مواقع الخدمات، والتعامل مع بلاغات المعتمرين، سعيا منها إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وحفاظاً على سلامتهم.

ودعت جميع ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى ضرورة التعامل مع المنشآت المرخص لها من جهات الاختصاص بتنظيم الرحلات، أو اختيار مرافق الإيواء ووسائل النقل المرخصة من الجهات المعنية، وذلك حفاظا على حقوقهم وضمان تقديم الخدمة لهم.

 


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السعودية

شركات عمرة

السلطات السعودية

العمرة

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