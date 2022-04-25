الرعاية الصحية بالأقصر: تشغيل مراكز طب الأسرة بالطود وأرمنت الحيط الـ24 ساعة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار سعي الهيئة للعمل على راحة منتفعين منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، تُعلن الهيئة عن تشغيل مركز طب أسرة الطود، مركز طب أسرة أرمنت الحيط ومركز طب أسرة منشأة العماري على مدار 24 ساعة.



وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يتم تقديم خدمات طب الأسرة فى المواعيد التالية خلال شهر رمضان: من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً ومن الساعة 7 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، أما بعد شهر رمضان : من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً، ويتم حجز موعد الكشف لخدمات طب الأسرة عن طريق الإتصال بالخط الساخن 15344.



كما يتم تقديم خدمات الاستقبال والطوارئ على مدار 24 ساعة، وتقدم مراكز طب الأسرة الخدمات الآتية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل:- (خدمات الاستقبال والطوارئ - خدمات طب الاسرة - خدمات الصيدلية - خدمات تنظيم الاسرة - خدمات الاسنان - خدمات التطعيمات - خدمات مكتب الصحة - خدمات المعمل - خدمات اشعة سينية)، وذلك إلى جانب التخصصات الاتية (الباطنة – النساء – الاطفال).



وفى نفس السياق، أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أن الهيئة تحرص على تقديم الخدمات الطبية المتميزة لكافة الفئات، ولذلك تم توفير الخدمات التأهيلية والنفسية، وعلى رأسها التأهيل التخاطبى لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر.



وأضاف الدكتور أحمد شفيق، لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تقدم خدمات عيادة التخاطب، وذلك للتيسير على أصحاب الهمم الحصول على الخدمات اللائقة بأعلى مستويات ومعايير الجودة، إضافة إلى تقديم الدعم النفسى لهم ولأسرهم، حتى يتمكنوا من المشاركة بفاعلية مع المجتمع، وتوفر عيادات التخاطب التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أخصائيين نفسيين، وأخصائيين تأهيل تخاطبي، على أعلى درجة من الكفاءة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة والمتكاملة لفئات ذوى الهمم.



