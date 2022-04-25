الرئيس العراقى يهنئ إيمانويل ماكرون بفوزه فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية

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هنأ رئيس العراق برهم صالح، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة انتخابه لولاية ثانية رئيسا لفرنسا.

وقال صالح في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الأحد، إن فرنسا أهم شركاء العراق، مشددا على عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الصديقين.

وأعرب صالح عن تمنياته للرئيس الفرنسي بالنجاح وللشعب الفرنسي التقدم والازدهار.

وفاز إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصوله على 58.2 بالمئة من الأصوات مقابل 41.8 لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.