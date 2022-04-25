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الرئيس السيسي: يوم 25 أبريل سيظل يوما خالدا فى ذاكرة أمتنا

الإثنين، 25 أبريل 2022 10:10 ص
الرئيس السيسي: يوم 25 أبريل سيظل يوما خالدا فى ذاكرة أمتنا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ذكرى 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء تأتى تقديرا لا ينقضى مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال وينظرون إليها على أنها درة التاج المصرية ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بذكرى الـ 25 من أبريل، أن سيناء هى الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية وهذه البعقة التى اختارها المولى سبحانه وتعالى لأولى رسالته السماوية فمكانتها الدينية والتاريخية لا ينازعها فيها أحد، وموقها الجغرافى الفريد هو ما لفت إليها الأنظار على العصور المختلفة فهى حلقة الوصل بين الشرق والغرب.

وتابع الرئيس السيسي: شعب مصر العظيم إن يوم 25 أبريل سيظل يوما خالدا في ذاكرة أمتنا تجسدت فيها قوة الإرادة وصلابة العزيمة أدركتها أجيال وهبت نفسها للدفاع عن ترابها ولوحت عاليا برايات النصر في سماء العزة والكرامة الوطنية.

 

 


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