الخارجية الروسية: لا نخطط لإجراء استفتاء فى خيرسون لضمها إلى بلادنا

كتب ـ أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها لا تخطط لإجراء استفتاء في خيرسون لضمها إلى بلادنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: ندرس تأثير زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن للعاصمة الأوكرانية كييف على محادثاتنا مع أوكرانيا.

وتابعت وزارة الخارجية الروسية: لم يتم التحضير لاجتماع بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في إسطنبول حتى الآن.

وفى وقت سابق أعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى، اليوم الاثنين، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال فى أوكرانيا إلى أكثر من 606 ما بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضى.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع "تلجرام"، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه: "بحلول صباح اليوم 25 أبريل 2022، يكون أكثر من 606 أطفال في أوكرانيا قد تضرروا نتيجة للعدوان المسلح الروسي، وعلى وجه الخصوص، قتل 215 طفلا وأصيب 391".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجرى العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا"، ووسط مواصلة القوات الروسية شن أعمال عدائية نشطة.