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الخارجية الروسية: الخطوات غير الودية تجاه روسيا لن تمر دون رد

الإثنين، 25 أبريل 2022 04:34 م
الخارجية الروسية: الخطوات غير الودية تجاه روسيا لن تمر دون رد اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الخطوات غير الودية تجاه روسيا لن تمر دون رد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفاد محافظ مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، بأن نظام الدفاع الجوي الروسي أسقط اليوم الاثنين طائرتين بدون طيار تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بوروفسكويه بالمقاطعة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم فى شريط عاجل.

 

وكانت قد أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك غربي روسيا.

 

وذكرت الطوارئ الروسية، في بيان: "لقد تم إرسال طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان البلاغ، ولدى وصولها تأكدت من اندلاع حريق في مستودع للنفط".

 

 


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