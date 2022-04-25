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الجيش اللبناني يؤكد تواصل عمليات البحث والإنقاذ قبالة شواطئ طرابلس

الإثنين، 25 أبريل 2022 10:31 ص
الجيش اللبناني يؤكد تواصل عمليات البحث والإنقاذ قبالة شواطئ طرابلس فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجيين قرب سواحل طرابلس
كتب: أحمد جمعة

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أكد الجيش اللبناني، الاثنين، مواصلة عمليات البحث والإنقاذ التي ينفذها عناصر الجيش براً وبحراً وجواً بعد غرق المركب، الذي كان على متنه عشرات الأشخاص، قبالة شواطئ طرابلس.

فيما أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للشعب اللبناني الشقيق، ولذوي ضحايا المركب الذي غرق قبالة ساحل مدينة طرابلس اللبنانية، وأسفر عن وفاة مجموعة من الأشخاص ممن كانوا على متنه، مع استمرار عمليات البحث حاليًا.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الأحد، على وقوفها بجانب لبنان الشقيق في هذا الحادث الأليم، مُتمنية الشفاء العاجل للناجين والمُصابين، ومُشددة في الوقت ذاته على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوضع حد لظاهرة قوارب الهجرة غير الشرعية التي باتت تؤرق ضمير الإنسانية.

 

 

 

 


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