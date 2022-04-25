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البيت الأبيض: بايدن قلق من قوة منصات التواصل بعيدا عن الأشخاص الذين يديرونها

الإثنين، 25 أبريل 2022 09:59 م
البيت الأبيض: بايدن قلق من قوة منصات التواصل بعيدا عن الأشخاص الذين يديرونها بايدن
كتب أحمد عرفة

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رفضت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قلق من قوة منصات التواصل بعيدا عن الأشخاص الذين يديرونها.

وفى وقت سابق أعلنت شركة تويتر اليوم الاثنين أنها دخلت فى صفقة يستحوذ عليها الرئيس التنفيذى لشركة تسلا "إيلون ماسك" مقابل 44 مليار دولار، فيما سيحصل مساهمو تويتر على 54.20 دولارًا لكل سهم، وعندما يتم الانتهاء من الصفقة، ستصبح الشبكة الاجتماعية شركة خاصة، بحسب موقع finance.yahoo.

وقد تم إيقاف التداول على تويتر بعد ظهر يوم الاثنين قبل الأخبار، ويأتى هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة مضطربة بين ماسك ومجلس إدارة تويتر، أصبح خلالها ماسك أكبر مساهم فى الشركة، ورفض جهود مجلس الإدارة لتجنيده كعضو، مما دفعه لإطلاق عرضًا عدائيًا للاستحواذ على شركة التواصل الاجتماعي


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