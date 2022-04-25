البحرية الأمريكية تبدأ تحقيقا رسميا في مقتل 7 ضباط.. "فوكس" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

بدأت البحرية الامريكية تحقيق رسمي في مقتل سبعة بحارة مكلفين بالعمل على متن حاملة الطائرات يو إس إس جورج واشنطن ، من بينهم ثلاثة عُثر عليهم ميتين في أسبوع واحد، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

قالت النقيب سارة سيلف-كيلر في بيان: "أصدر الأدميرال داريل كودل ، قائد قيادة قوات الأسطول الأمريكي ، تعليمات إلى الأدميرال جون ماير ، قائد القوات الجوية البحرية الأطلسية ، للتحقيق في حالات الوفاة المبلغ عنها لبحارة المعينين في يو إس إس جورج واشنطن وتقييمها".

ووفقا للتقرير، سيتضمن التحقيق الارتباطات وقضايا المناخ والثقافة والعلاقات المنهجية بينهما.

تم الإبلاغ عن سبع وفيات على متن حاملة الطائرات جورج واشنطن، أربع من هذه الوفيات العام الماضي ، وتم الإبلاغ عن الثلاثة الآخرين هذا الشهر عندما تم العثور على ثلاثة بحارة ميتين في خلال أسبوع.

ومن بين الوفيات السبع ، تأكدت حالة انتحار واحدة ويجري التحقيق في ثلاث حالات انتحار أخرى. ونُسبت حالة وفاة أخرى إلى مضاعفات ما بعد COVID-19 ، بينما تم تحديد وفاة أخرى على أنها مرتبطة بأزمة صحية.

قال احد المسئولين في البحرية: "تتباين الظروف المحيطة بهذه الحوادث ومن السابق لأوانه وضع افتراضات ، حيث لا تزال بعض الحوادث قيد التحقيق.. وفاة أي بحار هي وفاة كثيرة للغاية وسوف نقوم بإجراء تحقيق شامل في هذه الحوادث للتأكد من أننا نقدم الدعم والموارد المناسبة للبحارة في البحر وفي أحواض بناء السفن".