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الإليزيه: ماكرون بحث مع بايدن هاتفيا تطورات الحرب في أوكرانيا

الإثنين، 25 أبريل 2022 08:26 م
الإليزيه: ماكرون بحث مع بايدن هاتفيا تطورات الحرب في أوكرانيا ماكرون
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلن الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا تطورات الحرب في أوكرانيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن حالة من الارتياح سادت أوروبا وواشنطن بعد الإعلان عن فوز الرئيس إيمانويل ماكرون فى انتخابات الرئاسة الفرنسية بعد خوض جولة الإعادة، فى ظل مخاوف من احتمالات صعود منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان المعادية للناتو وللاتحاد الأوروبى.

وذكرت الصحيفة، أنه فى ظل لحظة حرجة فى أوروبا، مع استمرار القتال فى أوكرانيا بعد الغزو الروسى، رفضت فرنسا مرشحة معادية للناتو وللاتحاد الاوروبى وللولايات المتحدة، ومعادية لقيمها الأصولية التى تقر بضرورة عدم التمييز ضد أى مواطن فرنسى لأنه مسلم.

 
 

ماكرون

بايدن

اوكرانيا

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