الأوضاع في فلسطين وسوريا وأوكرانيا على طاولة مجلس الأمن لهذا الأسبوع

كتبت : هند المغربي

يعقد مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة عدة اجتماعات لمناقشة عدد من القضايا، حيث يتناول مجلس الأمن اليوم الإثنين نقاشه المفتوح ربع السنوى حول "الوضع فى الشرق الأوسط ، بما فى ذلك قضية فلسطين" بحضور المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط.

فيما يعقد المجلس جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة حول المسارين السياسى والإنسانى فى سوريا يوم الثلاثاء 26 ابريل وسيقدم المبعوث الخاص جير و. بيدرسن إحاطة عن التطورات السياسية ، بينما سيقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث وممثل المجتمع المدنى إحاطة عن التطورات الإنسانية.

كما يعقد المجلس يوم الأربعاء (27 أبريل) جلسة إحاطة نصف سنوية حول تنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون لعام 2013 لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى ويقدم كل من المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى هوانج شيا ، والأمين التنفيذى للمؤتمر الدولى لمنطقة البحيرات الكبرى جواو صمويل كاهولو وممثل المجتمع المدنى احاطات

ويعقد المجلس جلسة إحاطة مفتوحة يوم الجمعة (29 أبريل) تليها مشاورات مغلقة بشأن مسار الأسلحة الكيميائية فى سوريا. ومن المنتظر أن تتولى الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومى ناكاميتسو الإحاطة.

ومن المقرر أن يواصل أعضاء المجلس هذا الأسبوع التفاوض بشأن مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة لتحديث وتعزيز نظام عقوبات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1718.

فيما تنظم ألبانيا وفرنسا يوم الأربعاء (27 أبريل) اجتماعًا حول "ضمان المساءلة عن الفظائع المرتكبة فى أوكرانيا".