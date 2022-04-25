اليوم السابع
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الأمم المتحدة: 5718 ضحية مدنية في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية

الإثنين، 25 أبريل 2022 03:50 م
الأمم المتحدة: 5718 ضحية مدنية في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين في أوكرانيا، "إنه تم تسجيل ما يصل إلى 5718 ضحية مدنية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، بينهم 2665 قتيلا و3053 مصابا".
وأوضح المكتب الأممي إلى أن 1217 مدنيا قتلوا، إضافة إلى 1473 مصابا في منطقتى دونستيك ولوجانسك، مشيرا إلى أن 1136 مدنيا قتلوا وأصيب 1132 أخرين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، في حين قتل 81 مدنيا وأصيب 341 أخرين وذلك في المناطق التي نصبت نفسها بنفسها.
وأضاف أن 1448 مدنيا قتلوا إضافة إلى إصابة 1580 أخرين بمناطق أوكرانية أخرى، هي: (كييف وشيركاسى وشيرنهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف واوديسا وسومى وزابورزهيا ودينيبروفسك وبولتافا ومناطق جيتومير)، والتي كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الإصابات.
وأوضح المكتب الأممى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.


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