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اعرف حقيقة تعدى سيدة على فتاة بسبب عدم ارتداء الحجاب

الإثنين، 25 أبريل 2022 12:28 ص
اعرف حقيقة تعدى سيدة على فتاة بسبب عدم ارتداء الحجاب حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام إحدى السيدات بالتعدى بالضرب على فتاة بسبب خروجها دون حجاب بالقاهرة.

عقب رصد ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض إحدى الفتيات للاعتداء بالضرب من سيدة بسبب خروجها دون حجاب.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (طالبة - مقيمة بمنطقة المقطم) بتضررها من إحدى السيدات، لقيامها بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب لعدم ارتدائها الحجاب حال تواجدها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقها (عاملة بأحد المصانع - مقيمة بمنطقة مصر القديمة).. وبمواجهتها أقرت بقيامها بالتعدى بالضرب على المُبلغة وعللت ذلك لإصطدامها بالمبلغة حال سيرها بجوارها، وعند معاتبتها تحدثت معها بطريقة غير لائقة فقامت على إثر ذلك بالتعدى عليها، ونفت قيامها بذلك لسير المبلغة بدون حجاب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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