اليوم السابع
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اطلاق اسم بوريس جونسون على شارع فى بلدة أوكرانية تقديرا لمساعدات لندن

الإثنين، 25 أبريل 2022 03:21 م
اطلاق اسم بوريس جونسون على شارع فى بلدة أوكرانية تقديرا لمساعدات لندن بوريس جونسون وزيلينسكى فى كييف
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن بلدة صغيرة في جنوب أوكرانيا أطلقت على أحد شوارعها اسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تقديراً لجهود المملكة المتحدة لمساعدة البلاد في حربها ضد روسيا.

 

ويقع الشارع في فونتانكا ، على مشارف أوديسا ، حيث لا يزال الجيش الأوكراني يقاوم القوات الروسية حاليًا.

 

يُقال إن مجلس فونتانكا كشف أن المنطقة بها "أبطال جدد" منذ بدء الحرب في 24 فبراير ، وأصدر أمرًا بإعادة تسمية شارع ماياكوفسكي باسم شارع بوريس جونسون ، وفقًا للتقارير.

 

ونقل عن المجلس قوله إن "رئيس وزراء المملكة المتحدة من أكثر المعارضين المبدئيين للعملية العسكرية الروسية ، وهو زعيم في العقوبات المفروضة على روسيا والدعم الدفاعي لأوكرانيا".

 

واتخذ المسئولون الأوكرانيون القرار الأسبوع الماضي ، بعد أقل من أسبوعين من زيارة جونسون لكييف ونشر صور وفيديوهات له وهو يمشي في الأماكن العامة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

 

وبعد الرحلة ، أطلق زيلينسكي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى المزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا في محاولة للمساعدة في هزيمة الروس بعد أن شنوا هجومًا واسع النطاق في دونباس للسيطرة على شرق أوكرانيا.

 

وكشف جونسون لاحقًا أن بريطانيا سترسل أسلحة ثقيلة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني إلى أوكرانيا ، وستعمل على إرسال المزيد من الدبابات إلى كييف.

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان: "إنهم بحاجة إلى دعم بمزيد من المدفعية ، وهذا ما سنقدمه لهم".

كما التزم جونسون باتخاذ اجراءات صارمة مستمرة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال فرض عقوبات مستدامة على المقربين منه.

 

وقالت وزارة الدفاع إنها استضافت وفدا من الحكومة الأوكرانية في منطقة سالزبوري بلين للتدريب ، حيث ورد أن المسئولين استعرضوا أنواع التكنولوجيا التي يتم تقديمها لهم.


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الحرب الروسية الاوكرانية

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