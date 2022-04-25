استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 11.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.
- الكوسة بـ 7 جنيهات .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ7 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ9 جنيهات.
- الفلفل الألوان بـ23 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيها.
- فاصوليا بـ11 جنيها.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- البسلة بـ12.5 جنيه.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- ورق عنب بـ19 جنيها.
- تفاح إيطالى بـ23 جنيها.
- برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
- الفراولة بـ11 جنيها.
- جوافة بـ14 جنيها.
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