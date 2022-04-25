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ارتفاع أسعار زيت عباد الشمس بأسبانيا 200% بسبب الأزمة الأوكرانية.. فيديو

الإثنين، 25 أبريل 2022 05:49 م
ارتفاع أسعار زيت عباد الشمس بأسبانيا 200% بسبب الأزمة الأوكرانية.. فيديو ارتفاع أسعار زيت عباد الشمس فى إسبانيا
كتب محمد عبد المجيد

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شهدت أسعار زيت عباد الشمس فى إسبانيا ارتفاع بنسبة 200% بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن النقص الموجود فى زيت عباد الشمس دفع الحكومة إلى محاولة زيادة إنتاجها، لافتة إلى أن المشكلة تمتد إلى جميع أنحاء أوروبا.
 
 
وأضافت، إن الأسواق فى إسبانيا أعلنت عن وضع قيود للمستهلكين، حيث سمحت بشراء زجاجة واحدة فقط لكل عميل.
 
وكانت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، قد أشارات إلى أن النقص الموجود فى زيت عباد الشمس بسبب حرب أوكرانيا دفع الحكومة الإسبانية إلى محاولة زيادة انتاجها، لافتة إلى أن المشكلة تمتد فى جميع أنحاء اوروبا، واتخذت المفوضية الأوروبية بالفعل خطوة لمحاولة تعويض النقص فى زهور عباد الشمس من خلال السماح بالزراعة فى الأراضى البور، بداية من موسم الربيع الحالى.
 
ووجدت إسبانيا نفسها أمام تناقص كبير فى كميات الزيت المصنوع من عباد الشمس، حيث قام العديد من المستهلكين باقتناء كميات كبيرة منه بسبب الخوف من نفاذها كأحد عواقب الحرب فى أوكرانيا، مما أدى إلى أن محلات السوبر ماركت والأسواق حددت 5 لترات فقط لكل فرد، حسبما قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية.
 

إسبانيا

عباد الشمس

الازمة الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية

أوروبا

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