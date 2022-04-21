رئيس وزراء إسبانيا يعلن إرسال 200 طن ذخيرة إلى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، إن بلاده سترسل 200 طن من الذخيرة إلى أوكرانيا، وجاء ذلك خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف ومرافقته للرئيس الأوكرانية فولوديمير زيلينكسى، وفقا لخبر عاجل بثت قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس وزراء إسبانيا: ندعم تحقيق الجنائية الدولية في جرائم حرب في أوكرانيا وسنرسل محققين.

وتابع رئيس وزراء إسبانيا: سنعيد فتح سفارتنا في كييف، مستطردا: مصدوم من الفظائع التي شاهدتها في كييف اليوم.



وفى وقت سابق أعلنت المملكة المتحدة عن موجة جديدة من العقوبات على شخصيات بارزة في الجيش الروسي مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وفقا لصحيفة الاندبندنت.



وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هذه الخطوة جاءت في أعقاب هجوم متجدد في الشرق ومعلومات استخبارية تشير إلى استهداف البنية التحتية المدنية عمدا في مدينة ماريوبول المحاصرة.



وأوضحت إن العقوبات الجديدة ستستهدف أولئك الذين يقودون الخطوط الأمامية الروسية لارتكاب "أعمال شنيعة" خلال الحرب ، التي يعتقد أنها قتلت مئات المدنيين ودمرت مدنًا وشردت أكثر من ثلاثة ملايين في أول شهرين لها.