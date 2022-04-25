احتفالات ليلة شم النسيم على شاطئ بورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء الأحد، من إحدى الاحتفالات على كافتيريات المطلة على كورنيش بورسعيد تزامناً مع احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد وليلة شم النسيم.

شهدت كافتيريات شاطئ محافظة بورسعيد والمطلة على كورنيش المحافظة، إقبالا كبيرا من الأهالي للاحتفال بليلة شم النسيم، حيث تم تنظيم عدد من حفلات السمر.

كما انتشرت العرائس بين الأطفال لإدخال البهجة والسرور، وعلت أصوات مكبرات الصوت بالأغاني التي استمتع بها الحضور، وسط حالة من الطقس المعتدل ببورسعيد.

وفي سياق آخر، كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ترأس وفدًا، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل".