إقبال متوسط على شاطئ بورسعيد تزامنا مع احتفالات شم النسيم.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الإثنين، من شاطئ محافظة بورسعيد، تزامناً مع احتفالات شم النسيم، وسط طقس ربيعى معتدل على كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد.

تشهد محافظة بورسعيد، إقبال متوسط من الأهالي والزوار من المحافظات الأخري على شاطئ البحر الأبيض المتوسط تزامناً مع احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع.





وقال طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد، إنه تنفيذاً لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتوجيهات اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، بالتعاقد مع المنقذين على مدار 10 أيام إلى انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك ب 500 جنيه لليوم الواحد بدلا من 300 جنيه في العام السابق.



وأضاف "عثمان"، أنه يتم التنسيق مع الأحياء وجهاز الإنقاذ والطوارئ لرفع مستوى النظافة في الشاطئ والعمل على قدم وساق خلال فترة الازدحام، مشيراً إلى أن محافظة بورسعيد تتميز بمناخها المعتدل وطقسها الرائع، هذا بالإضافة إلى أن الشاطئ مفتوح مجاناً للجميع على عكس ما عليه عدد كبير من المحافظات الساحلية، بجانب أنه تم التنسيق مع أصحاب الكافتيريات لتخفيض الأسعار للكراسي والشماسي وكذلك المشروبات على شاطئ بورسعيد.



وفي سياق آخر، أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الأثنين، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 25 سفينة خلال عمليات التدوال.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن .



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات .



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .



إقبال متوسط



السباحة في شاطئ بورسعيد



الشباك على الشاطئ



طارق عثمان



مدير الشاطئ وعدد من المنقذين



مركب صيد بالشاطئ



منقذ إدارة الشاطئ



