اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أبريل 2022 05:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إقبال المواطنين على قضاء شم النسيم في حديقة الحيوان اليوم.. صور

الإثنين، 25 أبريل 2022 04:34 م
إقبال المواطنين على قضاء شم النسيم في حديقة الحيوان اليوم.. صور إقبال المواطنين على قضاء شم النسيم في حديقة الحيوان
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الحدائق التابعة لها "الحيوان - الأسماك - الأورمان"، فتحت أبوابها صباح اليوم لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم، حيث توافد المئات من المواطنين على حديقة الحيوان بالجيزة. 
 
وأوضحت وزارة الزراعة، أن "حديقة الأورمان" فقط مفتوحة طوال اليوم وحتى السحور، حيث مازال معرض زهور الربيع مستمرا، كما يوجد فيها معرض بيع السلع الغذائية، وأيضا خيمة رمضانية تقدم السحور والإفطار للزائرين.
 
وتعد حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، من أكبر الحدائق النباتية في العالم، على مساحة نحو 28 فدانا، وتم إنشاؤها عام 1875م في عهد الخديوي إسماعيل لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية، حيث تشمل 1200 تنوع نباتي تضمهالحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.
 
وتشمل الحديقة 7 اقسام رئيسية هي: المعشبة النباتية لخدمة أغراض البحث العلمي، والتي تشمل: 2000 عينة نباتية برية مجففة، و1200 عينة نباتية منزرعة نادرة تم جمعها من جميع حدائق مصر، و1400 عينة نباتية تم جمعها من صحاري مصر.
 
اقبال المواطنين على الحدائق
اقبال المواطنين على الحدائق

اقبال المواطنين على قضاء شم النسيم في حديقة الحيوان
اقبال المواطنين على قضاء شم النسيم في حديقة الحيوان

الحدائق بشم النسيم
الحدائق بشم النسيم

شم النسيم بالحدائق
شم النسيم بالحدائق

الاحتفال بشم النسيم
الاحتفال بشم النسيم

 


وزارة الزراعة

شم النسيم

الاورمان

حديقة الحيوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حكايات النجوم في شم النسيم معارك وجدعنة وحروب.. تفاصيل أول احتفال لأمينة رزق بشم النسيم سنة 1926.. برلنتى فى القسم بتهمة القتل والمليجى يبث الرعب فى قلب الفتوة المفترى.. وهدى سلطان تنبأت بالحرب العالمية الثانية

الإثنين، 25 أبريل 2022 03:20 م

طقس شم النسيم.. أجواء حارة بأغلب الأنحاء نهارا والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الإثنين، 25 أبريل 2022 07:00 ص

الصحة: انعقاد غرفة الأزمات لمتابعة خطة التأمين الطبى لاحتفالات شم النسيم

الإثنين، 25 أبريل 2022 05:00 ص

‬ حدائق وزارة الزراعة تستقبل اليوم المواطنين لقضاء إجازة شم النسيم

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة