إقبال المواطنين على قضاء شم النسيم في حديقة الحيوان اليوم.. صور

كتبت أسماء نصار

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الحدائق التابعة لها "الحيوان - الأسماك - الأورمان"، فتحت أبوابها صباح اليوم لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم ، حيث توافد المئات من المواطنين على حديقة الحيوان بالجيزة.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن "حديقة الأورمان" فقط مفتوحة طوال اليوم وحتى السحور، حيث مازال معرض زهور الربيع مستمرا، كما يوجد فيها معرض بيع السلع الغذائية، وأيضا خيمة رمضانية تقدم السحور والإفطار للزائرين.

وتعد حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، من أكبر الحدائق النباتية في العالم، على مساحة نحو 28 فدانا، وتم إنشاؤها عام 1875م في عهد الخديوي إسماعيل لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية، حيث تشمل 1200 تنوع نباتي تضمهالحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

وتشمل الحديقة 7 اقسام رئيسية هي: المعشبة النباتية لخدمة أغراض البحث العلمي، والتي تشمل: 2000 عينة نباتية برية مجففة، و1200 عينة نباتية منزرعة نادرة تم جمعها من جميع حدائق مصر، و1400 عينة نباتية تم جمعها من صحاري مصر.