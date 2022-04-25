اليوم السابع
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إصلاح الإشارات المرورية بشارعى فريد سميكة والخليفة المأمون بالقاهرة

الإثنين، 25 أبريل 2022 03:00 ص
إصلاح الإشارات المرورية بشارعى فريد سميكة والخليفة المأمون بالقاهرة إشارة مرور - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أصلحت هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، الإشارات المرورية بشارعى محمد فريد سميكة والخليفة المأمون وتم إعادة الإشارات للعمل، وذلك فى استجابة فورية وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة للمركزية للإنارة وتكليف المهندس مصطفى أمام رئيس المركزية لفرق شرق القاهرة للهيئة .
 
وانتهى قسم النقاشين بالورش الإنتاجية، من دهان الجزء الثانى بكوبري القبة لإظهار الكوبرى بالمظهر الحضارى والجمالي، بتكليف المهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية.
 
ونفذت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، حملة مكبرة لرفع تراكمات منطقه جراج اثر النبي بمصر القديمة وامام جامع الرحمة ومنطقه الكورنيش قطاع مصر القديمة والمنيا ومنطقة دلائل الخيرات وسكة حديد حلوان وشارع الملك خالد أمام كوبري المانسترلي ومحطة مترو الملك الصالح ومنطقه حليمه بالبساتين ومنطقه مساكن البحر الاحمر بالمقطم ومقلب البطاريات ومقلب96.
 
 جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للهيئة وتكليف اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة للمهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة و مديري المنطقة الجنوبية و رؤساء الافرع كل في قطاعه ومنطقته تم عمل حمله نظافة مكبره بجميع أحياء المنطقة الجنوبية ليلا لرفع مستوى النظافة ورفع التراكمات الموجودة .

النظافة

إشارات المرور

رفع المخلفات

نظافة القاهرة

القاهرة

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