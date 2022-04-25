إجراء الكشف الطبى على 1090 مواطنا بقرية القادسية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت القافلة الطبية بقرية القادسية التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ تمكنت من إجراء الكشف الطبي على 1090متردداً، وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة ضمت 10 عيادات ل9 تخصصات طبية وهي " الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والجراحة العامة والأسنان والرمد" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وشهدت القافلة إقبال كبير من أهالى القرية.

وأوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1090متردداً وخضوع 71 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية ل 178 مريض وأشعة ل 24 مريض وعمل تقارير طبية ل6 مرضى وتحويل 35 مرضى لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

وأضاف شنح، جرى تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 794 مواطنا، موجها الشكر للإدارة الصحية بالرياض على تعاونهم وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.



اقبال على عيادات القافلة



صرف الادوية مجانا للمرضى بقافلة حياة كريمة