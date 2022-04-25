اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوكرانيا تنفي الاتفاق على ممر إنساني من مصنع "آزوفستال"

الإثنين، 25 أبريل 2022 05:10 م
أوكرانيا تنفي الاتفاق على ممر إنساني من مصنع "آزوفستال" أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، اليوم الإثنين، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن إقامة ممر إنساني للسماح بخروج المدنيين الذين يحتمون في مصنع آزوفستال المحاصر في مدينة ماريوبول.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم وقف إطلاق النار للسماح للمدنيين بمغادرة المصنع.
وفي منشور عبر قناتها على "تليجرام"، أوضحت فيريشوك: أنه "من المهم فهم أن الممر الإنساني يفتح بالاتفاق بين الجانبين"، مضيفة "إن الإعلان عن ممر من جانب واحد لا يوفر الأمن، وبالتالي فهو ليس ممرًا إنسانيًا"، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ويعد مصنع آزوفستال للصلب آخر جيب تسيطر عليه القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، التي باتت خاضعة بشكل شبه كامل للسيطرة الروسية بعد أسابيع من الحصار. 
وتقول كييف إن نحو ألف مدني يحتمون في المصنع مع جنود أوكرانيين.


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