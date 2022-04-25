أكرم القصاص: تنمية سيناء تجعلها مجتمعا قادرا على التوسع والاستقرار والبقاء

كتب أحمد عرفة

قال الكاتب الصحفى، أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، إن الزراعة والصناعة والتجارة تجعل المجتمعات قابلة للاتساع وبها استدامة، لأنه يكون هناك زراعة وتجارة وصناعة، تخلق مجتمعات مستقرة وقادرة على أن تتسع ويكون لها أنشطة مستمرة.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال استضافته فى برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذى يعرض على القناة الأولى، أن يكون هناك منتجع ومكان سياحى هو أمر جيد، ولكن وجود مجتمعات متكاملة هو مسألة أمن قومى، وكذلك لها مكاسب من ناحية التشغيل والمجتمعات تكون قادرة على أن تستوعب مواطنين أكثر.

وتابع الكاتب الصحفى، أكرم القصاص: "نحن نتحدث عن 10 ملايين مواطن قد يكونون في سيناء، حيث لديك أكبر محطة تحلية مياه بجانب استغلال السدود للسيول ونقل المياه وهناك مشروعات تستطيع أن تستوعب المواطنين وهناك 400 أو 500 فدان نتحدث عنها تخلق الكثير من فرص العمل، وكل هذا يعود للمواطن السيناوى، حيث يجد فرص عمل ويجعل مجتمعه قادرا على التوسع والاستقرار والبقاء".