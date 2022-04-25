اليوم السابع
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الإثنين، 25 أبريل 2022 12:40 م
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أسعار النفط تهبط بنحو 5% لتنخفض عقود خام برنت إلى 101 دولار للبرميل

الإثنين، 25 أبريل 2022 11:40 ص
أسعار النفط تهبط بنحو 5% لتنخفض عقود خام برنت إلى 101 دولار للبرميل برنت
كتب ــ أحمد عرفة

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هبطت أسعار النفط بنحو 5% لتنخفض عقود خام برنت إلى 101 دولار للبرميل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق سجلت أسعار النفط بالأسواق العالميةخسارة أسبوعية بلغت نحو 5%وذلك لخام القياس العالمى برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى.

 

وسجلت أسعار النفط، 106.65 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى وذلك عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 102.07دولار للبرميل.

 

وقال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية مارتن وانسليبن إنه لا مبرر لدى ألمانيا لحظر استيراد النفط والغاز من روسيا، لأن ذلك سيشل اقتصاد البلاد. وأوضح في مقابلة مع صحيفة "دويتشلاند فونك"، أن الأزمة الأوكرانية أضرت بسلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار كل شيء، وليس الطاقة فقط، موضحا أن ألمانيا لا تستطيع فرض حظر على إمدادات النفط والغاز الروسيين، وإلا فإن اقتصاد البلاد سيصاب بالعجز.

 


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