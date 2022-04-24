اليوم السابع
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%5خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية

الأحد، 24 أبريل 2022 02:00 م
%5خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط بالأسواق العالميةخسارة أسبوعية بلغت نحو 5%وذلك لخام القياس العالمى برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى.

وسجلت أسعار النفط، 106.65 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى وذلك عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 102.07دولار للبرميل.

وقال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية مارتن وانسليبن إنه لا مبرر لدى ألمانيا لحظر استيراد النفط والغاز من روسيا، لأن ذلك سيشل اقتصاد البلاد. وأوضح في مقابلة مع صحيفة "دويتشلاند فونك"، أن الأزمة الأوكرانية أضرت بسلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار كل شيء، وليس الطاقة فقط، موضحا أن ألمانيا لا تستطيع فرض حظر على إمدادات النفط والغاز الروسيين، وإلا فإن اقتصاد البلاد سيصاب بالعجز.

كما أشار وانسليبن إلى أن الوقود لا يستخدم فقط للتدفئة ولكن أيضا في الإنتاج، خاصة في الصناعة الكيميائية، محذرا من أنه "إذا توقفت الصناعة الكيماوية في ألمانيا عن الإنتاج، فإن عجلات الصناعة في أوروبا ستتوقف على المدى الطويل... في الوضع الحالي، سيكون حظر الغاز بمثابة كارثة".

وأكد المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر أنه لا يمكن عزل روسيا سياسيا واقتصاديا لمدة طويلة، نظرا لحاجة الصناعة الألمانية للمنتجات الروسية التي لا تقتصر فقط على النفط والغاز.

وقال شرودر لصحيفة "نيويورك تايمز": "لا يمكن عزل دولة مثل روسيا سياسيا أو اقتصاديا على المدى الطويل. الصناعة الألمانية تحتاج إلى المواد الخام التي تمتلكها روسيا. هذا ليس فقط النفط والغاز، ولكن أيضا المعادن الأرضية النادرة هي مواد خام لا يمكن استبدالها ببساطة".

وأضاف أنه بعد العملية الخاصة في أوكرانيا، سيتعين التعامل مع روسيا مرة أخرى... "هذا ما يحدث دائما".  


النفط

اسعار النفط

برنت

تكساس

الاسواق العالمية للنفط

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