أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين 25-4-2022

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية أمام الريال السعودى اليوم الاثنين 25-4-2022، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، وسعر 1 يورو بـ4.03 ريال سعودى، و1جنيه مصرى بـ0.20 ريال سعودى، وسجل 1 دولار أسترالى 2.69 ريال سعودى.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 4.78 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.95 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.69 ريال سعودي.

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.20 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.27 ريال سعودي.

أما عن أسعار الذهب فى السعودية، فسجل "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 230.52 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24 سجل 230.52 ريال



سعر الذهب عيار 22 سجل 211.31 ريال



سعر الذهب عيار 21 سجل 201.71 ريال



سعر الذهب عيار 18 سجل 172.89 ريال



سعر الذهب عيار 14 سجل 134.47 ريال